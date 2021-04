Marje Nahkur on Raplamaa elanike hammaste eest hoolitsenud juba 52 aastat

"Ringvaate" reporter Christel Karits käis külas Raplamaal tegutseval Marje Nahkuril, kes seal juba 52 aastat patsientide hambaid on parandanud ja kelle juures on hambaid käinud parandamas ka näiteks Anne Veski, Märt Avandi ja Kristiina Ehin.

1969. aastal, kui Marje Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetas, suunati ta koos kehakultuurlasest abikaasaga Raplasse. Toona 24-aastane Marje alustas hambaarsti tööga puumajas, kus tingimused polnud just kõige paremad – vesi tuli majja sisse ning masinanöörid läksid pidevalt katki ja neid tuli nõeluda.

Pärast 23 aastat praktiseerimist saabus aga taas Eesti aeg, nii et veidi enne 50 aastaseks saamist lõi Marje oma praksise, kus võttis patsiente vastu 28 aastat. 2019. aastal sai Marje aga teate, et peab oma kabineti tervisekeskusest välja kolima, kuna see renoveeritakse hooldekoduks. Aega läks, ent Marje leidis endale lõpuks siiski uue pinna, kus paraku aga asi hästi ei lõppenud – ühel hommikul oli ta kabineti uks maha löödud.

"Me ei saanud ühtegi sammu asuda, sest kogu põrand oli täis pritsitud mingit liimi," meenutas Marje, kes siis peagi tööst loobuda otsustas. Oli aeg võtta aeg maha – ta oli olnud ametis 51 aastat. Süda oma patsientide pärast jäi valutama ja nii saidki tema patsiendid peagi rõõmusõnumi, et Marje võtab taas patsiente vastu ja hoolitseb selle eest, et nende hambad ilusti säraksid.