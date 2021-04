Eestist pärit laulja lööb Soome talendisaates laineid

Eestist pärit laulja Siret Tuula võistleb Soome talendisaates "The Voice of Finland" poolfinaali koha nimel.

"See on selline saade, kus loeb ainult esineja hääl. Kui muudes saadetes loeb ka välimus ja artistlikkus, siis siin seda näha ei ole ja žürii peab otsuse tegema esimest korda laulja puhul ainult tema hääle põhjal," sõnas Tuula "Ringvaates".

Saate esimene voor näev välja sedasi, et kohtunikud istuvad oma toolidel ja on artistide poole seljaga. Kui neile esineja hääl meeldib, vajutavad nad nuppu ja tool keerab ümber. Ümberkeeranud kohtunike seast valib laulja seejärel oma treeneri, kes neid võistlusel juhendama hakkab.

"See, et läbi toolide mõjuda kohtunikele on ka kaalutlusotsus, et missugust lugu siis esitada, et oma hääle tugevusi välja tuua ja mõjuda õigel ajal õiges kohas," rääkis Tuula.

Tuula esinemise ajal keeras end ümber kaks kohtunikku, teised kaks otsustasid aga Tuula poole seljaga jääda.

"Maailmas on tegelikult varasemaltki "Voices" saates olnud selliseid võitjaid, kellele on keeranud ringi ainult üks tool. See ei ole pikas perspektiivis kõige määravam asi. Võib olla see natuke näitab, kui palju sind hilisemates voorudes toetatakse, aga see siiski ei pruugi midagi lugeda," sõnas Tuula, et ta ei pea kahe kohtuniku mittepööramist oluliseks takistuseks.

Idee Soome saates osaleda tuli Tuulal tänu vanematele, kes kümme aastat Soomes elasid. Ka Tuula ise elas gümnaasiumi ajal viis suve Ahvenamaal.

"See koht läks mule väga hinge ja niimoodi ma kõigi nende Soome tegemistega ka rohkem kursis olin," märkis Tuula, kes ka soome keelt rääkida oskab.

"Ma ei ole kunagi varjanud, et ma olen eestlane ja ma olen ka intervjuud andnud inglise keeles, sest kuigi ma saan igapäevaste vestlustega, lavataguste vestlustega hakkama ja ka lugemise ja kuulamisega pole väga probleemi, siis minus ei ole veel piisavalt enesekindlsut, et anda pikki intervjuusid soome keeles," ütles Tuula.

Poolfinaali koha nimel asub Tuula võistlustulle sel reedel. Ka Eestis saab Tuula poolt hääletada, minnes aadressile nelonen.fi/äänestä.