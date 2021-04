ETV2 kuulutab välja laste draamasarja konkursi

ETV2 ootab pakkumisi lavastuslikule sarjale, mis on eelkõige mõeldud kuni 12-aastastele vaatajatele ja kajastab Eesti laste igapäevaelu perekonnas, koolis, sõprade seltsis. Konkursi võitnud sari peaks ETV2 eetrisse jõudma 2022. aasta sügishooajal.



Loo tegevustik võib kulgeda läbi sarja, kuid võib koosneda ka erinevatest lugudest, mida ühendavad tegelaskujud või tegevuspaik praeguses Eestis. Eeldatakse hoogsat, tänapäevase keelega lugu, milles on parajalt nii seiklusi, lustlikkust kui ka võimalusi tõsisemaks üldistuseks. Lugu võib olla originaallooming või Eesti kirjandusteose adaptsioon.



Maht: 8-10 osa

Ühe osa pikkus: 28 minutit

Eetriaeg: sügis 2022



Pakkumises tuleb välja tuua idee kirjeldus, loo areng, esimese osa lühike sisukirjeldus ja kunstilise meeskonna nimed, lisaks eeldatav kogueelarve ühe episoodi kohta.



Ideid oodatakse e-posti aadressil lastesari@err.ee. Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 17. mai 2021, kell 18.00.



ETV2 lastesarjade varamusse kuuluvad varasematest aastatest sellised menukid nagu "Väikelinna detektiivid", "Lotte lood" ja "Nöbinina". Kõik need sarjad on nähtavad portaalis Lasteekraan.ee.