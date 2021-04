Laulja Koit Toome langes häkkerite ohvriks ning temalt kaaperdati nii töömeil kui ka Facebooki konto. Toome ütles, et see on olnud karastav kogemus, sest kui päriselus kaitseb inimeste õigusi politsei, siis internetikuritegude puhul ei oskagi kuskile pöörduda.

"Ühel päeval enne Eesti Laulu olid minu Facebooki konto ja eluaegne töömeil kaaperdatud, ma sinna sisse ei saanud, paroolid olid vahetatud," rääkis Toome saates "R2 Pulss". "Jumal tänatud, et on koroonaaeg ja praegu tööd on vähe, sest kui kaks kuud ei saa töömeili lugeda, on päris õudne. Väga palju kasutan ka Facebooki vestlust tööasjadeks."

Toome üllatuseks polnud kontode tagasisaamine nii lihtne kui ta oli arvanud. "Arvasin, et paned mingi linnukese, saadad kirja ja saad korda selle, aga tuli välja, et see on tunduvalt keerulisem, kui alguses arvasin," rääkis ta. "Lõpuks läks sellega kaks kuud ja ilmselt oleks läinud kauem, aga tänu headele tuttavatele, läbi tutvuste ja IT-inimeste sain asja lõpuks korda."

Praeguseks on Toome mõlemad kontod taas enda haldusesse saanud. "Sellesmõttes oli topeltkarantiin, sest niikuinii oled kodus vaikselt ja midagi teha väga ei saa, aga siis oled internetist ja sotsiaalmeediast ka ära lõigatud."

Nüüd tegeleb Toome tagajärgedega. "Masendav, et Facebookist oli feed'i pealt kümne aasta jagu asju ära kustutatud, neid peab hakkama taastama, õnneks Facebook hoiab neid kuskil prügikastis 60 päeva, äkki need saab korda. Lisaks olid mitmed minu sõbrad ära blokitud," rääkis laulja ja tõdes, et terve kogemus tekitas kokkuvõttes suurt peavalu.

"Mõnes mõttes uskumatu, et kui tavaelus juhtub mingi jama, siis helistad politseisse ja keegi kaitseb sind ja su õigusi, aga internet on huvitav koht, sest kui tehakse kriminaalne asi või midagi juhtub, siis polegi kuhugile pöörduda," nentis Toome pettunult. "Sellesmõttes on päris hull, et suur osa meie elust käib läbi interneti, portaalide ja kontode, aga kui midagi juhtub, siis oled nõutu ja abitu. See on olnud karastav kogemus."