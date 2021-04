Twenty One Pilots avaldas singli ja teatas uuest albumist

USA duo Twenty One Pilots avaldas singli "Shy Away" ning teatas, et nende järjekorras kuues täispikk album "Scaled And Icy" ilmub 21. mail.

Bändi liikmed Tyler Joseph ja Josh Dun vihjasid uuele albumile sotsiaalmeedias juba jaanuaris. Lisaks uuele albumile on 21. mail võimalik fännidel vaadata ka veebikontserti, kus bänd esitab uut materjali, kirjutab NME.

""Scaled And Icy" on pikkade virtuaalsessioonide tulemus ning plaadil on proovitud läbi töötada 2020. aastal valitsenud emotsioonid - ärevus, üksindus, igavus ja kahtlus," ütles bänd.

Kokku kõlab uuel plaadil 11 uut lugu, millest enamus on kirjutanud Tyler Joseph viimase aasta jooksul oma kodustuudios ning Josh Dun aitas trummipartiidega distantsilt.

21. mail ilmuva "Scale And Icy" täispikk lugude nimekiri:

"Good Day"

"Choker"

"Shy Away"

"The Outside"

"Saturday"

"Never Take It"

"Mulberry Street"

"Formidable"

"Bounce Man"

"No Chances"

"Redecorate"