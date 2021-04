Põllule maetud puuvillased aluspüksid aitavad mõõta mulla tervist

"Eesmärk on lihtsal ja lõbusal viisil mõõta meie muldade tervist," selgitas võistluse "Mullapüksid 2021" eestvedaja Piibe Vaher. "Oleme jaotanud põllumeestele sada protsenti puuvillased aluspüksid, mis tuleb maha matta, jätta mulla alla 8-10 nädalaks ning siis ettevaatlikult üles kaevata ja vaadata, kui palju nendest on lagunenud."

"Reeglid näevad ette, et nad teevad maetud pükstest pilti enne ja pärast ning kaaluvad need siis ära. Heas bioloogilises aktiivsuses muld on see, kus püksid on kõige paremini lagunenud," rääkis Vaher.

"Põllumehed kasutavad orgaanilisi väetisi nagu sõnnik ja kompost, millega saab mulla orgaanilist ainet tõsta. Samamoodi haljasväetiskultuur - mida rohkem biomassi mulla peal kasvab, seda rohkem on ka taimejäänuseid ja juuremassi, millest tekibki mulla orgaaniline aine," segitas Vaher.

Aktsiooni Suurbritanniast vaatama tulnud mullakonsultant Simon Boughtoni sõnul tuleb meeles pidada, et ühes teelusikatäies mullas on rohkem mikroobe, kui on inimesi planeedil kokku. "On meie kõigi, põlluharijate ja toiduohutuse huvides, mõeldes ka planeedi tervisele, et hoolitseme oma muldade eest ja püüame neid parandada ja jätta need järgnevale põlvkonnnale paremas seisus, kui need on täna," ütles Boughton.