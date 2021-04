Polaaruurija Timo Palo: Attenborough põhjalikkus seadis loodusfilmide tegemisele täiesti uue etaloni

Palo tõdes, et Attenborough vitaalsus on hämmastav. "Ta on üle poole sajandi teinud loodusdokke ja vallutanud paljude südamed maailmas," rääkis Palo. "Britid peavad teda rahvuslikuks aardeks. Ta on erakordne, sest see, mida ta teinud on, on ta teinud kire ja pühendumusega."

Tänu Attenborough'le on täielikult muutunud ka loodusfilmide tegemine. "13-osaline "Elu planeedil", mis käsitles looduse evolutsiooni, oli nii põhjalik, et BBC pidi otsima partneri, et seda ellu viia. Attenborough lihtsalt nägi seda asja nii põhjalikult ette, ta süüvis detailidesse."

"Me tihti ei näe ekraani taha, milline töö on mõnekümnesekundilise stseeni saavutamiseks tehtud, seal on kuid töötatud selle nimel," selgitas Palo. "See põhjalikkus seadis täiesti uue etaloni loodusfilmide tegemisele. Pluss - et seda kõike saavutada, pidi tehnika järgi tulema, tuli innovatsioon hakata leiutama, kuidas saada loomadele lähedale, kuidas näidata nende käitumismustreid."

Palo tõdes, et BBC üllatab kogu aeg ja loodus on lõputult üllatusi täis. "Seda on ka david ise öelnud. Tal on loodusuurijale omane lapsemeelne üllatusmoment kõiges, mida ta kogeb."

Palo rääkis, et kui alguses soovis Attenborough oma filmidega looduse maagilisust inimesteni tuua, siis nüüd on ta sunnitud ka tõsisema noodiga saateid ja filme tegema. "BBC ja David ise on tunnistanud, et nad alustasid ideega, et luua see vaatepilt, kui võrratu ja mitmekesine on meie planeedi loodus, anda seda head emotsiooni edasi, aga üha enam on viimastes dokkides näha, et tuleb sisse alarmism, mis seotud kriisidega - kliimakriis, elurikkuse kriis," rääkis Palo.

"Nad on tunnistanud, et ei oleks tahtnud selle kallale minna, nad teavad hästi, et selle ekraanile toomine peletab vaatajaid ja kaudselt viidatakse näpuga televaatajale. Aga ta on üle poole sajandi näinud loodusmaailma ning ta on näinud ka selle muutumist ja hävimist, seega paraku on tal tulnud lõpuaastatel sellega tegeleda."

David Attenborough uus loodusdokumentaal "Täiuslik planeet" on ETV eetris laupäeval kell 17.35.