Marten Kuningas avaldab oma esimese luulekogu

Muusik Marten Kuningas avaldas, et on aastaid luuletusi kirjutanud ja koostab enda esimest luulekogumikku.

Kuningas on enda sõnul luuletusi kirjutanud juba alates teismeeast. "Luulest hakkas pihta mu muusikaline teekond, bändi hakkasin ka tegema oma luuletustele tuginedes," rääkis ta "Ringvaates".

"Mäletan, et esimesed riimid tulid isegi varem kui teismelisena," meenutas ta. "Kooliajal sai palju luuletatud, kui koolis oli igav ja see kandus edasi ülikooli. See on midagi, mida mulle on kogu aeg meeldinud teha."

Hetkel koostab muusik oma esimest luulekogu ning on läbi vaadanud kümneid ja kümneid enda luuletusi. Kui suur on olnud kiusatus midagi tekstides ümber teha? "Seda on ette tulnud ja ma olengi palju ümber kirjutanud, aga on ka juhtunud, et olen tagasi läinud algse teksti juurde, sest ei tasu liialt üle toimetada," rääkis ta.

Kuningas rääkis, et kogusse on ta pannud palju luuletusi ilma valehäbita. "Olen üle saanud piinlikkusest ja põhjus, miks tahan need välja anda, on see, et ma julgen seda teha ja olen edasi astunud," selgitas ta. "Vaatan sellise kaastundliku, kuid sooja pilguga neid tekste. Seal on selliseid tekste ja kohti endast, mida varem ei julgenud avalikkuse ette tuua, kuid nüüd mõtlen, et mis ma ikka neist kaasas kannan, lasen nad minema ja lasen lendu. Võib-olla keegi leiab nendest enda jaoks midagi."