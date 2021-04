Meelis Mandel: majandus ei ole ülemäära suures kriisis

Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel kommenteeris "Ringvaates" Forbes'i miljardäride tabelit ja rääkis, et kuigi koroonaviirus on tekitanud tervisekriisi, pole majandus halvas seisus.

Ajakiri Forbes avaldas maailma rikkaimate inimeste tabeli ning Mandel selgitas, et seal nimekirjas on eelkõige suurte ettevõtete suuromanikud, kuid maailmas on rikkaid inimesi ka näiteks kuninglike perede näol.

Listis on esikohal netikaubamaja Amazon tegevjuht Jeff Bezos, kelle vara koguväärtus on 177 miljardit dollarit. "Amazon on kogu e-kaubanduse lipulaev ja see, mida nad on teinud, on jahmatav," rääkis Mandel ja lisas, et Bezos on väga tõsine tegija.

Teisel kohal on ettevõtja Elon Musk, kelle vara koguväärtus on 151 miljardit dollarit. Eelmisel aastal oli Musk samas listis 31. kohal ning tema varaväärtus oli 126 miljardi võrra väiksem. "Väga karismaatiline mees. Kui kaks-kolm aastat tagasi tehti julgemad ennustused, mida Tesla aktsia teeb, need on tänaseks uppi löödud."

Kolmas koht tabelis kuulub prantslasele Bernard Arnault'le, kes on luksuskaupade ettevõtte LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE esimees ja tegevjuht. Tema vara koguväärtus on 150 miljardit dollarit. "Luksuskaubad on pandeemia ajal selged võitjad, sest nagu ka Eesti alkoholitootjad kahjuks või õnneks ütlevad, siis on olnud üsna korralik müük," kommenteeris Mandel.

Mandli sõnul on tegelikult koroonaajal majandusse palju raha tulnud ning majanduskriisiks olukorda nimetada ei saa. "Tegelikult on maailm ebamugavustundes," ütles ta. "Majandus ei ole ülemäära suures kriisis. Selleks aastaks Rahvusvaheline Valuutafond ootab viimaste aastate suurimat majanduskasvu maailmas."