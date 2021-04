Glastonbury festivali melu tuuakse tänavu publikuni virtuaalselt

Esimest korda festivali ajaloos saavad virtuaalsel teel kokku festivali fännid üle kogu maailma, et nautida ekraanide vahendusel maailmakuulsate artistide esinemist Worthy Farmis. Tavapäraselt on Glastonbury festivalile pileteid saada ääretult keeruline, sest need müüakse välja välgukiirusel, ent sel korral ei ole piletite kogus piiratud.

Esinejate nimekiri on mitmekesine – õhtu jooksul saab näha ja kuulda selliseid bände ja artiste nagu Coldplay, HAIM, Damon Albarn, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice ning DJ Honey Dijon. Worthy Farmi aladel üles võetud virtuaalselt festivalilt ei puudu ka kuulsad Pyramid Field ja Stone Circle. Lisaks lubavad korraldajad üllatuskülalisi.

Viis tundi pikka festivalielamust saadab erikülaliste peale loetud narratiiv, mis juhib festivalil osalejad läbi Somerseti. Kogu virtuaalse festivali on üles filminud Grammyle nomineeritud tunnustatud režissöör Paul Dugdale. Retk pakub külastajatele elamuse festivalialal, mis võtab tavaliselt iga aasta juunis vastu üle 200 000 inimese.

Virutaalne Glastonbury festival algab 22. mail kell 21.00 ja on jälgitav siit.