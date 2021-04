Kim Kardashianist sai miljardär

Ajakiri Forbes teatas, et miljardäride nimekirja on lisandunud tõsielustaar Kim Kardashian.

Oktoobris hinnati Kardashiani vara suuruseks 780 miljonit dollarit, ent tänu kosmeetikabrändile KKW Beauty ja vormivat pesu tootvale brändile Skims kasvas Kardashiani vara jõudsalt, kirjutab BBC.

Möödunud aastal müüs Kardashian 20 protsenti 2017. aastal loodud KKW Beautyst ilutoodetega tegelevale firmale Coty ja sai selle eest 200 miljonit dollarit.

Kaks aastat tagasi alustas ta ka rõivabrändiga Skims, mis on ajal, mil paljud kodukontoris töötavad, väga edukaks saanud.

Kardashian on aktiivne ka sotsiaalmeedias – Instagramis hoiab tema tegemistel pilku peal 213 miljonit jälgijat, Twitteris aga 69,7 miljonit.

Kardashian kogus suuremat tuntust juba 2007. aastal, mil alustati tema perest kõneleva tõsieluseriaaliga "Keeping up with the Kardashians". Eelmise aasta septembris teatati, et 2021. aastal linastuv hooaeg jääb sarja viimaseks.