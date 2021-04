"Täna 30 aastat tagasi" | Särjepüügi huvilised kibelesid Saaremaale

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad saates "Täna 30 aastat tagasi" need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

Nõukogude Liidu piiritsoonina püsinud Saaremaa avanes järk-järgult. Ametlikult kadus piirikontroll seal juba sügisel 1990, kuid lube saarele pääsemiseks oli ikkagi vaja. 1991. aasta aprillist hakkasid neid vene piirivalvurite asemel kontrollima kohalikud mehed, kodukaitsjad.

"Ma arvan, et vahetuses oligi võib olla kolm kodukaitsjat ja siis üks politseinik oli ka igaks juhuks ja siis sai kontrollitud. Paar laeva käis nagu praegugi, aga need sõitsid aeglasemalt ja nendel see läbivus oli kehvem. Vahel kui oli ikkagi väga palju jääd seal, siis nad ei saanudki sadamasse, vaid pidid mitu tundi merel loksutama edasi-tagasi," meenutas kodukaitsja Matti Kaljuste.

Suurimad saarele pääseda soovijad olid Kaljuste sõnul särjepüügi huvilised. Nii neid kui ka kõiki teisi tuli aga enne kontrollida, mis tähendas, et autod pidid peatuma, et kodukaitsjad saaksid reisijate dokumente kontrollida ja veenduda, et autos midagi ebaseaduslikku pole. Seda tehes oli kodukaitsjatel seljas vormiriietus, kuhu kuulusid müts, jope ja tunked.

"Väga uhke oli nendes käia ja politseile abiks olla sel ajal," sõnas Kaljuste.

