Jupiter.err.ee lõi haridusliku sisuga erirubriigi "Õpi kodus"

"Veebikanal Jupiter on toetavaks kaaslaseks ja inspiratsiooniks kõigile, kelle õppetöö praegu kodus toimub. Vaatamist jagub nii ajaloo kui ka looduse, kunsti ja teaduse kohta," selgitas Jupiteri juht Toomas Luhats.

Rubriigiga soovib Jupiter teha õpilaste ja õpetajate elu lihtsamaks, et head ja harivat sisu ei peaks erinevatest kohtades otsima, vaid see oleks mugavalt leitav ühest kohast.



Erilehele valitud sisu saavad kasutada nii õpetajad koolitundides kui ka lapsed ja lapsevanemad üldhariduslike teadmiste omandamiseks. Valikus on suur hulk dokumentaalfilme ja -sarju, teadussaateid ning Eesti kultuurilugu avavaid portreefilme ja saatesarju ajaloost. "Õpi kodus" rubriigi soovitused on mugavamaks kasutamiseks jagatud valdkondade kaupa alateemadeks.



"Õpi kodus" erilehe sisu täieneb pidevalt ja on leitav siit!