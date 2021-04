Telesarjas "Charité" kujutatud Eesti päritolu arsti maski asendas omal ajal habe

"Ringvaates" oli külas Tartu Ülikooli muuseumi kuraator Anu Rae, kes rääkis, kes oli Saksa rahvusvahelises haiglasarjas "Charité" kujutatud ja Eestist pärit baltisaksa kirurg Ernst von Bergmann (1836–1907). Ta tõi välja, et kuigi Bergmann sai tuntuks aseptilise metoodika rakendamise poolest, siis maski ta ikka ei kandnud – tollane meditsiiniline arusaam oli, et kui on habe, pole maski vaja.

Rae märkis, et Bergmann oli ise noorena väga huvitatud filoloogiast ja tahtis astuda Tartu ülikooli filoloogiat õppima.

"Aga keeleteaduskond oli täis ja tal ei jäänud muud üle kui arstiks minna. Alguses talle operatsioonid ja lahkamised üldse ei meeldinud, aga ta oli tugeva iseloomuga, sihikindel ja nüüd näeme, et ta tegi õige valiku."

Rae kinnitas, et Tartus ja Berliinis oli Bergmann see, kelle eeskujul hakati kirurgias kirurgiariistu steriliseerima.

"Aga maski ta ei kandnud, sest tolleaegne meditsiin arvas seda, et kui kellelgi on habe, siis maski pole vaja. Ka kummikinnaste juurutamine võttis ka tegelikult omajagu aega."

Peale aseptilise metoodika rakendamise ja arendamise on Bergmanni teene ka see, et kirurgiakliinik Tartusse loodi. Bergmanni ausammas asub Toomemäel selle sama kirurgiakliiniku taga. "See tundub nagu sinna ei tohiks minna, sest praegu on seal erakorterid, aga tegelikult võib küll."

See, et selline Eestist pärit inimene sarja satub, on tõesti ebatavaline, tõdes Rae. "Kuid see, et Eestist pärit teadlased tegid Saksamaal suurt karjääri, see ei ole ebatavaline."

Rae kinnitas, et sarjas kujutati Bergmanni õigesti. "Öeldi, et Bergmann oli tõesti äkilise iseloomuga. Kas just äkiline, aga tugeva iseloomu ja karakteriga. Tal oli hästi jõuline kõne. Nekroloogis on ka kirjas, et tal olid ilusad terasesinised silmad."

