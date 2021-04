Simon Cowell aitab järgmisel aastal Iisraelil Eurovisioonile esindajat valida

Seni on Cowell kohtunikuks olnud vaid USA ja Ühendkuningriigi "X Factori" saadetes, kirjutab Wiwibloggs.

Lisaks Cowellile võtavad kohtunikutoolil koha sisse 2018. aasta Eurovisiooni võitja Netta ja muusik Aviv Geffen.

See saab olema esimene kord, kui Iisrael saadab Eurovisioonile "X Factori" võitja. Varasemalt on riiki lauluvõistlusel esindav artist selgunud konkursil "The Next Star".

"X Factori" lauluvõistlust on Eurovisioonile mineva artisti välja selgitamiseks kasutanud ka Malta – sealse "X Factori" võitja saadeti Eurovisioonile nii 2019. kui ka 2020. aastal.