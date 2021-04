Priit Pajusaar: heliloojad on üksikud hundid

Helilooja Priit Pajusaar tõdes, et Eesti Laulul osalemine annab heliloojatele, kes muidu oma loominguga tihti üksi on, võimaluse kivi alt välja tulla ja tähelepanu saada, ent teda ennast ei motiveeri enam miski Eesti Laulul osalema.

"Ma olen seda asja kõike nii kaua teinud, et kunagi sai selle eurolaulu ja Eurovisiooni ree peale istutud, aga sellel oli ka ju omamoodi põhjendus – see oli ju peaaegu ainuke võimalik väljund, kuidas tuntust koguda ja suurelt teha oma lugu, oma laulu. Siis see muutus omamoodi juba spordiks, et ikka osaleme," rääkis Pajusaar "Vikerhommikus" ja lisas, et kui konkursil hästi läks, oli loomulikult ka hea tunne.

"Heliloojad on ju sellised üksikud hundid tegelikult, kes istuvad piltlikult öeldes oma pimedas punkris ja loovad midagi. See on kohutavalt üksik töö," nentis ta, et Eesti Laul ja eelkõige ka Eurovisioon annab heliloojatele võimaluse rohkem pildis olla.

"See tähendab pool aastat mõnusat meedia lällamist, mis ei ole paha, kui sa ikkagi elatad ennast muusika tegemise ja produtseerimisega," ütles Pajusaar ja lisas, et tähelepanu teda enam osalema ei motiveeri.

Samas ei välista Pajusaar, et ta kunagi siiski uuesti Eesti Laulule naaseb. Ka viimaste aastate jooksul on ta konkursile mõned lood saatnud, mis aga poolfinaali pääsenud ei ole.

"Kui saad juba poofinaali, siis omamoodi on see ka üks rist ja viletsus. Kõik muud tööd jäävad nagu tahaplaanile, aga muret ja ajakadu on metsikult sellega," märkis Pajusaar, et poolfinaali mitte jõudmine talle pettumust ei valmista.

Hetkel töötab Pajusaar aga hoopis filmimuusika kallal.

"Minu jaoks on see täna veel suhteliselt värske kogemus, sest ma ei ole veel väga mitmele filmile muusikat loonud. Aga mulle sobib see, ma arvan, ja mulle meeldib muusikat luua, kui mul on visuaal ja pildiline armosfäär juba ees, millest tärkab see muusika," sõnas Pajusaar ja lisas, et selleks, et inspiratsioon peale tuleks, tuleb lihtsalt tööga alustada.

"Minul on, ma ei tea kust kohast, saadetud see võime või oskus, et kui ma istun oma pillide taha ja hakkan tegema nüüd konkreetselt seda teost, laulu, filmimuusikat vms, siis tuleb. Ma ei oska sellele seletust anda, aga ta tuleb jah kuskilt," ütles Pajusaar.