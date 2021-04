"Terevisiooni" uus uudistelugeja on Katrin Aarma

"Kui Liisu (Lass - toim.) küsis mu käest, kas hommikul "Terevisioonis" uudiste lugemine paneks mul silma särama, siis ma mõtlesin, et muidugi paneks!" rääkis Aarma ERR Menule.

Televaatajale on Aarma tuttav "Aktuaalse kaamera" majandusuudistest ning raadiokuulajale Raadio 2-st, kus ta hommikuprogrammis pea kaks aastat uudiseid luges ja ka päevakajalist saadet "R2 Magnet" juhtis.

"Ükskõik, kus ma ERR-is eetris olen olnud, mulle on see meeldinud," rääkis Aarma. "Mulle meeldib see adrenaliin ja suhtlus inimestega, mis siis, et läbi ekraani. Ning "Aktuaalses kaameras" olen ma oma tööelu alustanud, nii et uudistetoimetus on minu jaoks mõnes mõttes kodu ja see on selline kojutulek."

"Terevisioon" on eetris tööpäeviti kell 6.55.