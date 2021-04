Kõndijate klubi innustab inimesi üha rohkem liikuma

Kõndijate klubi looja Mare Timian rääkis "Vikerhommikus", et mullu liikus ta 2222 km.

"See tuli iseenesest, ma üldse ei planeerinud seda. See neli kahte oli lõpuks ilus disainimise küsimus. Ma vaatasin, et hakkas kujunema selline äge number ja ära ma ta tegin," sõnas Timian ja lisas, et 2222 km ei ole tegelikult sugugi palju.

Timian rääkis, et ta on tegelikult alati olnud sportlik ja aktiivne inimene, ent kuna möödunud aastal oli koroonapandeemia tõttu järsku ootamatult palju vaba aega, võttis ta endale eesmärgi iga päev liikuda. Käesoleval aastal sai loodud ka Kõndijate klubi.

"Kõndijate klubi loob tegelikult iseennast, mulle tundub. Me oleme toimetanud kolm kuud ja seal on hästi mõnus, toetav ja üksteist inspireeriv ja edasi aitav õhkkond," ütles Timian. "Ilmselt inimesed praegu eriti vajavad üksteise tuge," lisas ta.

Klubil on ka oma tunnuslause: "Kõnni ja sa tunned, kõnni ja sa näed, kõnni ja sa kuuled!" Timiani sõnul ongi kõndimine hea viis oma muredest ja probleemidest lahti saada.

"See, et jalad viivad sind ise lihtsalt edasi, see on küll väga tavaline ja see käib meditatiivse kõndimise juurde. Kui sa oled nii iseendaga, siis seda võib juhtuda küll ja see on väga mõnus tegelikult," märkis Timian.

Ta lisas, et kõndimisega alustades on oluline valida mõistlik distants ja ilmale vastav riietus. Timiani hinnangul on päevas mõistlik kõndida umbes viis kilomeetrit.

"Aga samas tegelikult ei ole vahet, palju sa korraga kõnnid. Oluline on see, et sa lähed liikuma ja teed seda mõnuga. Siin ei tohi olla survet, et hambad ristis kõnnid, see ei tööta tegelikult. See peab olema mõnus kulgemine omas rütmis," ütles Timian.