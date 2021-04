Regé-Jean Page "Bridgertoni" teises hooajas kaasa ei tee

Daphne Bridgertoni kavaleri kehastanud Page sõnas, et teadis juba rolli vastu võttes, et tema panus sarja valmimisse piirdub esimese hooajaga, sest oli rolliga tutvudes seda ka produtsent Shonda Rhimesiga arutanud, kirjutab BBC.

Ka Julia Quinni raamatutes, millel sari põhineb, on Hastingsi hertsogil suur roll just esimeses raamatus, mille peategelane on Daphne Bridgerton. Teine raamat ja sarja teine hooaeg on aga fokuseeritud hoopis Anthony Bridgertonile ja tema suhetele, mis tähendab, et Hastingsi hertsogil kuigi suurt rolli ei ole.

Hiljuti teatati ka, et Page teeb kaasa uues filmis "The Gray Man", mille näitlejate nimekirja kuuluvad ka Ryan Gosling ja Chris Evans.

"Bridgerton" on Netflixi läbi aegade vaadatuim sari – esimese 28 päeva jooksul vaadati sarja 82 miljonis majapidamises.