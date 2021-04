Gerli Padar annetas vanad rattad paljulapselistele peredele

"Neid rattaid oleme palju kasutanud, ühte ratast, mille ära anname, on kasutanud mõlemad meie lapsed," rääkis Padar.

"Eks neid rattaid on kõigil garaažinurgas vedelemas, mis on sõidukorras, aga pole kedagi, kes sõidaks," tõdes Padar ja kiitis, et see on äge kampaania.

Lisaks enda laste vanade rataste kokku kogumisele tegi Padar ka kodukohas üleskutse teistele peredele oma vanu rattaid annetada. "Ma väga lootusrikas polnud, ma ei teadnud, kuidas selline üleskutse toimib, aga viie-kümne minutiga oli juba kaks ratast olemas, ma olin nii üllatunud, " ütles ta. "Tore tagasiside on olnud sellele kampaaniale, mul on hea meel ja olen tänulik."

"Minu emal polnud võimalust osta kahele lapsele ratast, nii et ma tean seda tunnet, kui pead oma õe või vennaga ratast jagama või et üldse pole ratast," tõdes Padar. "Loodan, et kampaania teeb lapsi rõõmsaks ja pakub neile täisväärtuslikumat elu."