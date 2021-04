Egiptuses korraldati vaaraode kolimiseks suursugune paraad

Egiptuses tehti suur vaaraode paraad, mis läks maksma miljoneid dollareid. Tartu Ülikooli muuseumi antiigikogu kuraator Jaanika Anderson rääkis "Ringvaates", et vaaraod viidi uude muuseumisse, kus on loodud neile paremad tingimused.

"See oli tõesti täiesti erakordne sündmus, mis vaaraode kolimisest oli tehtud, täielik spektaakel," rääkis Anderson.

Üks põhjus, miks vaaraode ühest muusemist teise kolimisest taoline üritus tehti, on see, et Egiptus ootab turismi taastumist. "See on hea viis tutvustada uut muuseumi ehk Egiptuse rahvuslikku muuseumi," selgitas Anderson.

"Miks mitte siis teha seda nii, nagu oleks seda tehtud mõned aastatuhanded tagasi," rääkis ta. "Seal oli tõesti palju vaeva nähtud ning igale vaaraole oli tehtud oma sõiduk, kus olid täpselt õiged tingimused sees ja sõidukitel olid ka nimed peal, et näha, kes mis masinas sees oli."

Anderson rääkis, et trajektoor oli alla kümne kilomeetri, aga tee oli ära sillutatud, et oleks vähe raputamist. "Üks asi oli vaatemäng, aga samas olid tähtsad ka säilimisega seotud tingimused, mida järgiti hoolega."

Andersoni sõnul oli see tõeline staaride paraad, kus veeresid legendaarsed vaaraod. "Näiteks oli seal Ramses II, kes on kuulus oma ülipika valitsemisajaga - 67 aastat," rääkis ta. "Üks tähelepanuväärsemaid oli kuninganna Hatšepsut, sest naistel olid küll Egiptuses üsna suures õigused ja naisi austati, aga see, et naine saab vaaraoks, oli suur asi."

Uus muuseum uute asukatega avatakse 18. aprillil. "Neil läheb kaks nädalat aega, et paigutada nad sobivate kliimatingimustega varustatud vitriinidesse."

Egiptus on ajaloohuvilistele edaspidi ka muudel põhjustel huvitav sihtpunkt. "Nad avavad peagi veel uue muuseumi Giza lähistel, kus Tutanhamon tähistab avastamise sajandat aastapäeva, nii et üks suurem muuseumi avamine on veel tulemas ja Egiptus on lähiaastatel väga huvitav sihtpunkt," rääkis Anderson.