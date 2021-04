Tänavapuhastajad: linn pole mitte puhtam, vaid puhas!

Tallinnas on ligi tuhande kilomeetri jagu sõiduridu ja kõnniteid, mis on vaja puhtaks teha. Puhastustööline Heigo Koit rääkis "Ringvaatele", et talvel tekkinud ja lumest välja sulanud sodi tuleb teedelt koristada ning nii leiab nii mõndagi, sealjuures ka raha.

"Meister annab käsu kätte, mis on vaja puhtaks teha, vaatame, kas on vaja traktoreid, kui ei, siis teeb imur, kui on, siis teevad traktor, imur ja pesur, et ei tolmaks," selgitas Koit. Teepuhastus jätkub läbi suve ning iga nädal tehakse paljud teed uuesti üle.

Prügi viivad tänavapuhastajad tänavatelt päeva jooksul minema korraliku veoautokastitäie, sealhulgas suures koguses pudeleid ja nüüd ka maske.

Tänavakoristaja Jaan Aasa ülesanne on harja ja kühvliga teha puhtaks Tallinna vanalinn. Kui inimesi ei liigu, on kojamehe elu lihtsam. "Praegu on kerge, rahvast pole, aga kui linn rahvast täis, siis tuleb kotiga minna," tõdes Aas. Ta ütles, et tippajal oli vanalinn väga räpane, sest vanalinnas käidi pidutsemas.

Vanalinn tuleb Aasal mitu korda päevas läbi käia, enamasti autoga, ning kui midagi silma jääb, korjab ta selle üles. "Maske pole vanalinnas üldse nii palju näha," ütles ta ja tõdes, et praegu on vanalinn pigem nii puhas, et päeva lõpuks on lihtne üle lugeda näiteks selle, mitu koni üles korjatud on. "Siin ei saa öelda puhtam, siin on puhas!"