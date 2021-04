Jupiteri sünnipäev toob veebikanalisse uut ja põnevat vaatamist

2019. aastal valminud "Ülestunnistus" ("A Confession") on tõsielul põhinev draamasari politseiuurijast, kes ei kohku tagasi millegi ees, et mõrtsukas oma palga saaks. 22-aastane Sian O'Callaghan jääb kadunuks ning politseiuurija Steve Fulcher (Martin Freeman) avastab tema viimaseid samme uurides, et tüdruk võib veel elus ja kellegi käes pantvangis olla. Ent politsei reeglite vastu eksimisel võivad olla saatuslikud tagajärjed.

"Juurdluse saladused. XIX sajand" on suursugune ajalooline vene krimisari, mille sündmused toimuvad 19. sajandil, Aleksander III valitsusaja lõpus. Sel romantilisel aadliajastul on ümberringi palju salapära ja keerukaid kuritegusid. Üks väike kõrvaljuhtum mõisas toimunud õhtusöögi ajal viib traagiliste ja skandaalsete sündmuste, salapäraste mõrvade ja kadumisteni ning jäljed viivad kuritegevuseni riiklikul tasandil.