Villemdrillem: "Paaristõuked" pidi tegelikult olema suvelaul

Lugu "Paaristõuked" on saatnud suur edu, viimati sai laul Kuldse Plaadi Aasta Raadiohiti auhinna. "Me tegime selle demo Karl Killinguga ja see oli tegelikult suvelaul, seal olid suvesõnad, "päike seniidis" ja värgid," rääkis Villemdrillem. "Aga 5Miinusel oli samal suvel aluspükste laul ja see läks nii käima, et siis ei viitsinud sel suvel midagi teha."

"See oli esimene kord, kui mina ise julgesin läheneda kellelegi," sõnas ta, meenutades, kuidas 5Miinusele loo demo saatis. "Saatsin selle demo Estoni Kohvrile ja talle meeldis, aga see jäi sinnapaika. Sügisel tuli uuesti jutuks ja see lugu sai kahe nädalaga valmis."

Villemdrillemi teine väga edukas lugu on "niiea" koos Elina Borniga. "See oli üks suvi enne seda, kui garage'i žanr läks UK-s käima ja üldiselt pole see instrumentaal mõeldud räppimiseks, aga mul hullult kruvis ja mõtlesin, et teeks loo," meenutas ta. "Meil oli vaja naisvokaali ja Elina on cool nii vibe'ilt kui häälelt, tal on väga võimas hääl."

Kuidas on iseenda laule aga raadiost kuulda? "Tegelikult on väga pull, aga ütlen kohe ausalt ära, et siis, kui seda nii sagedasti ei juhtunud, tekitas see rohkem vau-efekti," rääkis ta, kuid lisas, et eks ka praegu on see vinge tunne. "Aga kui oletada, et ma sõidan autoga ja kuulen enda lugu raadiost, siis ma pigem vahetaks kanalit, sest niigi olen seda nii palju kuulanud selle valmimisel ja kui see välja tuli."

Koroonaajal on Villemdrillem uut muusika kirjutanud ja ootab, millal taas esineda saaks. Kuigi kontserdikorralduse tulevik on ebakindel, ootab ta lootusrikkalt näiteks Pühajärve rannafestivali. "Seda ma ka ootan, sest see on festival vibes ja see on lahe, aga ma ei tea, kas see toimub," sõnas ta.