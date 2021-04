Galerii ja video: imelised virmalised Hiiumaal

Virmalised on hämmastav loodusnähtus ja selle müstilise vaatepildi nägemiseks ollakse valmis sõitma põhjapolaarjoone taha.

Selgub, et virmalisi on võimalik näha ka Eestis, kui olla õigel ajal õiges kohas. Valgusemäng ei pruugi olla nii võimas kui põhjapoolusel, aga ikka oma Eestimaa taevas.

"Osoon" käis virmalisi püüdmas Hiiumaa põhjarannikul Sääre ninas. (Video: Pääro Metsand)

Lisaks virmalistele tehakse "Osoonis" juttu ka lindudest. Kevadine lindude saabumine on alati ilus ja erutav, aga linnurändega võivad kaasneda ka ohud. Linnugripp on üks ohtlik loomataud, mis toob kaasa massilise haigestumise ja suure suremuse. Kuidas linnugripp levib kodulindudele ja kui ohtlik on see inimesele?

Laululuik on metsatundra ja taigavööndi järvede elanik. Meil on laululuik eelkõige läbirändaja, pesitsusest siinmail on teada vaid üksikuid juhtumeid.Just rändeajal sai ka "Osoon" neid majesteetlikke linde jälgida.

"Osoon" on eetris esmaspäeva õhtul kell 20.30 ETV-s.