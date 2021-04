Lugejakiri.ee eestvedaja leiab huumorit ühiskonnas toimuvatest situatsioonidest

Portaali eestvedaja Mart Siilivask on töötanud nii Rein Langi kui ka Villu Reiljani suhtekorraldajana. Ta on ise varem öelnud, et neli aastat selliste humoristide alluvuses on hindamatu elukool.

Praeguse aja tegevpoliitikute hulgast tõi mees välja Urmas Reinsalu. "Temal tundub olevat nii, et ta absoluutselt ei saa aru, et ta on poliitik ja peaks oma sõnavõtte üsna valima. Minu jaoks on ta üsna naljakas tegelane," rääkis Siilivask "Vikerhommikus".

Lugejakirja jaoks mõeldakse naljalood välja ja vaadatakse siis, kuidas inimesed reageerivad. "Ma jälgin iga päev hästi palju meediat. usun, et rohkem kui keskmine Eesti inimene," selgitas Siilivask. "Kui mul läheb mõne teema peale mõte käima, siis ma sellest ka loo teen."

Enamik inimestest ja asutustest on reageerinud Lugekirja naljade peale suhteliselt mõistlikult. On olnud muidugi igasugust tagasisidet ja aegajalt tuleb ka kaebusi. Umbes 7-8 korda on ähvardatud ka kohtuga, kuid nii kaugele pole siiski asi veel kordagi läinud.

Kõige loetumad on tavaliselt hästi elulised ja eestlastele omased lood. Näiteks on väga hästi lendama läinud Igor Mangi võltshoroskoop.

Siilivase sõnul pole temal naerma ajamiseks vaja huumorisaateid jne. "Ma arvan, et mind pigem ajavad naerma mingid situatsioonid, mis meil toimuvad ühiskonnas - kas või näiteks poliitikud ja nende omavahelised kemplemised. Need on küll minu jaoks sellised, mis mind isiklikult naerma ajavad."