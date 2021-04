Karmo Nigula: Amor Trio lood jõudsid minuni keskkoolis

Näitleja Tõnis Rätsepa sõnul oli üheks Amor Trio sündimise põhjuseks see, et muusik ja luuletaja Juhan Viiding polnud terve aasta käinud laulutunnis. "On kooli viimane aasta ja üks päev enne eksamit ütles ta mulle, et homme on laulueksami komisjon, ta pole tundigi viibinud laulutunnis, saab seal puuduliku ja langeb koolist välja," selgitas Rätsep ja lisas, et tuletas Viidingule seepeale meelde, et ta kasutaks oma tutvusi teatri- ja muusikamuuseumis, kus ta varem töötas. "Võtaks sealt modernlööklaulu vihikuid, läheks koolimajja ja teeks sealt ühe valiku, õpiks midagi, et ta igal juhul astuks eksamil üles."

Viiding astus eksamil üles isa 1930. aastate kostüümis. "Kui ta kostümeeritult lavale ilmus, siis see tuli nii erandlik ette, seltskond oli jahmunud, et mis see nüüd on ja mis juhtus," mainis ta ja rõhutas, et eksami sai Viiding tänu sellele muidugi tehtud. "Pärast seda pöördus meie poole vanema kursuse õpilane Lembit Ulfsak, kes küsis, et kas te ise ka aru saate, mida te teete, et võtke mind ka punti!"

Selgituse peale, et neil tegelikult punti ei ole, pakkus Ulfsak hoopis välja mõtte, et võiks minna televisiooni. "Ta ütles, et on Mati Talvikuga tuttav ning lubas Talviku ära rääkida," mainis Rätsep.

Karmo Nigula sõnas, et tema jõudis Amor Trio lugudeni juba keskkoolis. "Me olime Ott Raidmetsaga klassivennad, oli tulemas kooliball ja tuli üks klassivend, kes ütles, et ballile on bändi vaja," mainis ta ja lisas, et seepeale uuris klassivend, kas me oleme kuulnud midagi sellisest grupist nagu Amor Trio. "Me ei olnud kuulnud Amor Triost midagi, aga kuna Tõnis Rätsep oli meie lavakõne õppejõud Vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassis, siis läksime tema juurde, Tõnis kirjutas meile käsitsi need noodid ja oli nõus seda bändi meiega koos tegema."

Nende loodud ansambli nimi polnud aga mitte Amor Trio, vaid hoopis Ühe Õhtu Kvartett. "See juhtus praeguseks 11 aastat tagasi ja me tegutsesime umbes viis aastat, reklaami me omale ei teinud, vaid see levis kuidagi suusõnaliselt, et selline bänd on olemas, kes laulab Amor Trio lugusid," sõnas Nigula ja rõhutas, et kui nad kõik lavakunstikooli läksid, siis jäi aega vähemaks ja bänd lõpetas tegutsemise.

Saates esitasid Nigula, Raidmets ja Velberg ka loo "Natascha":