Illustraator Regina Lukk-Toompere kogub munatopse

"Ma käisin 15 aastat tagasi Soomes Turu linnas kirbuturul, kus keegi müüs munatopse," sõnas Regina Lukk-Toompere ja lisas, et tal oli sel hetkel sündinud just lapselaps. "Mõtlesin, et nii vahva oleks, kui lapsed hommikul erinevates munatopsidest keedumuna sööksid."

Tema sõnul on munatopsid ikka omaette kunstiliik. "Ma kogun käsitsi maalitud munatopse," selgitas ta ja lisas, et näiteks Kesk-Euroopas toodetakse palju selliseid munatopse, mida saab mõlemat pidi kasutada.

Praeguseks on tema kogus umbes 800 munatopsi. "Ma ei ole täpselt üle lugenud, sest meil on veel osad maakodus ka," tõdes Lukk-Toompere ja mainis, et ta on neid vaadates väga õnnelik. "Me kasutame neid ka ikka veidi.