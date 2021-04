Reisijuht Kertu Bramanis: olen söönud nii tuunikala silmamuna kui ka kala niiska

Reisijuht Kertu Bramanis kinnitas, et Jaapan on oma söögikultuuri poolest võrreldamatu. "Seal tõstetakse iga toiduaine eraldi altarile, serveeritakse eraldi väikese nõukese pealt," tõdes ta ja tõi välja, et kõige erilisemad asjad, mida ta on söönud, on tuunikala silmamuna ja kalaniisk. "Meie selliseid asju võib-olla ei sööks, aga jaapanlased oskavad seda serveerida kuldsel alusel."

Tuunikala silmamuna maitses tema sõnul just niiviisi, nagu see välja näeb. "Omaette katsumus oli seda juba pulkade otsa saada," mainis ta.

Riho-Bruno Bramanis rõhutas, et abikaasa Kertu sööb kõike. "Kui ta midagi eksootilist näeb, siis ta tahab kohe proovida, mina olen pigem pealtvaataja," tõdes ta ja kinnitas, et samas on nad mõlemad proovinud ka Jaapani kõige mürgisemat kala ehk fugut. "Sinna riivitakse veel kulda ka pisut peale."

Rääkides maailma kõige ilusamatest paikadest, toob Kertu Bramanis välja Polüneesia. "See on tõesti võrratu paik, mis võtab hingetuks oma värvide, ilu, soojuse ja kogu olemusega," tõdes ta ja lisas, et seal tundis ta end väga mugavalt ja hästi.

"Kombeid ja tavasid on väga palju, näiteks Vanuatu saarel on selline traditsioon, et kui naine abiellub, siis tal lüüakse kaks ülemist hammast välja, sest mida sa enam naeratad, sa oled juba abielus, sul on olema mees olemas," selgitas Riho-Bruno Bramanis. "Kui Kertu läks Colombiasse, siis ma kartsin küll, ja nüüd kui Kertu vahel ütleb, et tahaks ka Aafrikasse minna, siis ma ei luba, kui lähme, siis ikka koos."

"Kui me käisime Indoneesias, siis ega seal poisi ja tüdruku vahel mingit kontakti pole, isegi käest kinni ei tohi hoida, see on moslemimaa, kui abiellud, siis on kõik lubatud, enne ei tohi midagi teha," selgitas Riho-Bruno Bramanis ja mainis, et sealsed noored poisid unistavad kõige enam mootorratastest. "Põhjus on selles, et kui tal on vaja transportida tüdrukut, siis tema selja taga istuv tüdruk tohib tal ümbert kinni võtta sõitmise ajal."