ETV2 teemaõhtuga tähistatakse Ita Everi 90. sünnipäeva

ETV2 teemaõhtu on 4. aprillil pühendatud legendaarsele näitlejale Ita Everile, kes tähistas 1. aprillil oma 90. sünnipäeva. Eetrisse jõuavad nii intervjuusaated kui ka mängufilmid-lavastused, kus Ever mänginud on.

Vestlussaade "Ita ForEver" (2006)

4. aprillil kell 19.30

"Ita Ever on Eesti Eleonora Duse, Katharine Hepburn, Sophia Loren," on öelnud Eino Baskin. "Ja sellepärast, et need näitlejad on võimelised mängima absoluutselt kõiki naisi. Ita Ever särab Eesti Draamateatri laval, eesti filmides ja telesaadetes täispingega alates 1953. aastast. 2006. aastaI, Ita Everi 75. sünnipäeval vestlesid juubilar ja Anu Välba elust, ajast ja teatrist.

Lavastus "Roosiaed" (1979)

4. aprillil kell 20.35

Enn Vetemaa etenduse lavastas Draamateatris Voldemar Panso, kunstnik Mari-Liis Küla, näitejuht Merle Karusoo, muusikaline kujundus Peeter Volkonskilt. Osades Ita Ever, Tõnu Aav, Aino Talvi, Heino Mandri, Velda Otsus, Urmas Kibuspuu, Aksel Orav ja Laine Mesikäpp.

Intervjuusaade "Olete te õnnelik, Ita Ever?" (1985)

4. aprillil kell 22.05

Mikk Mikiveri intervjuu Ita Everiga. Näeme katkendeid lavarollidest: Ustinja Karpovna - A. Misharin "Seoses üleminekuga teisele tööle", Nasta - A. Dudarev "Reamehed", senjoora Frola - L. Pirandello "Nii see just ongi", ema Anna - J. Kruusvall "Pilvede värvid", Maria - A. Tšehhov "Kolm õde".

"Igihaljas vaatemäng. Ita Everi show" (1981)

4. aprillil kell 22.25

Legendaarse komöödiashow sketšide peaosas on igihaljas Ita Ever. Kaasa teevad Jüri Krjukov, Urmas Kibuspuu, Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Helle-Reet Helenurm, Eneken Aksel, Ivo Eensalu, Ene Järvis, Karl Kalkun, Guido Kangur, Kaljo Kiisk, Luule Komissarov, Enn Kraam, Aare Laanemets, Marje Metsur, Mikk Mikiver, Endel Simmermann, Eero Spriit, Vello Viisimaa.

Autorid Priit Aimla ja Eero Spriit. Pildiline teostus Eero Spriit, Toomas Lepp, Peep Laansalu, Liina Pihlak, Jaanus Ling ja Reet Linna.

Portreesaade "Estraaditähestik: Ita Ever" (1979)

4. aprillil kell 23.20

Portreesaade näitleja Ita Everist. Lavatähega koos teevad saates kaasa Eino Baskin, Urmas Kibuspuu ja Veljo Käsper. Lisaks estraadinumbritele näete katkendeid mõnestki Ita Everi filmist.

Mängufilm "Naine kütab sauna" (1978)

5. aprillil kell 00.00

Lugu töölisnaisest, kelle perekond on purunenud, kes oma igapäevases elus puutub kokku mitut laadi kalkusega, kuid jääb sellest hoolimata moraalseks võitjaks tänu oma tervele ellusuhtumisele ja optimismile. Osades Ita Ever, Aarne Üksküla, Katrin Välbe, Heino Mandri, Lisl Lindau jt. Helilooja Veljo Tormis, režissöör Arvo Kruusement.