Kaks sportlast soovivad Saaremaale joostes ringi peale teha

Portaalile Saaremaa spordisõber ütles jooksu idee autor Raili Rüütel, et tal oli plaan kodusaarele joostes ring peale teha juba väga ammu. Distantsi pikkuseks on eelmisel aastal naistest Eesti parimaks ultrajooksjaks valitud Rüütli sõnul planeeritud üle 400 kilomeetri. Väga pikka pausi pole jooksjate sõnul plaanis teha ja jooksu ajaliseks kestuseks on planeeritud umbes 60 tundi. "Tahaks, et Rain jõuaks pühapäeval viimase praami peale," sõnas Rüütel portaalile saaremaasport.ee.

Pealinlane Rain Seepõld teeb juba teist aastast järjest joostes midagi pöörast. Eelmise aasta suvel sooritas ta Kiviõli mäel koos Olle Rõuguga Eesti esimese jalgsieverstingu, mille raames võetakse valitud tõusunukil tõusumeetreid vähemalt 8848. Kiviõlis tõusid Seepõld ja Rõuk mäe tippu 125 korda, jõudes sellega 10 000 tõusumeetri klubisse.

Koos kulgevatel Railil ja Rainil on küljes ka nende teekonda fikseeriv kiip, mis riskide hajutamiseks kulgevad erinevate teenusepakkujate keskkondades. Esimese 11 jooksutunniga olid nad Saaremaa idatippu jõudmiseks läbinud 85 kilomeetrit.



Teadaolevatel andmetel pole pikemate peatusteta Saaremaale joostes ringi peale tehtud. 2010. aastal jooksis Andres Rams ümber Saaremaa ligi 300kilomeetrise distantsi, kuid tal kulus selleks üheksa päeva ning jooksupäevade vahel puhkas ta kodus.



Rattaga on Saaremaale ringi peale teinud 2014. aastal Urmo Talistu (läbis 332 kilomeetrit 17 tunni ja 22 minutiga) ning eelmisel aastal Mihkel Räim ja Steven Kalf (läbisid 10 tunni ja 40 minutiga 330 kilomeetrit).