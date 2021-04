Kallaste hobitalus on hiidküülikute buum

"Ma arvasin, et ühel küülikul on viis või kuus poega ja see oli väga suur üllatus, et nii palju oli," rääkis Kallaste hobitalu perenaine Liina Saks "Ringvaates" ja lisas, et uute väikeste sõprade üle on neil väga hea meel.

Flandria ehk Belgia hiidküüliku tõug on tuntud juba üle viiesaja aasta. Hiidküüliku kere on tavaliselt umbes 70 sentimeetrit pikk ja ta kaalub kuus kuni seitse kilo. Kallaste talu elanikud kaaluvad aga ka üle kümne kilo.

"Nad ei kasva meil puurides. Nad on meil suures aedikus ja nad saavad vabalt ringi joosta," sõnas Saks, miks nende küülikud nii hästi kasvavad.

Loomult on hiidküülikud rahulikud ja lapsed võivad neid julgelt paitada ja kallistada. Just sellele, et talus olevaid loomi oleks lastel hea nunnutada, pererahvas suurt rõhku pannud ongi.

"Nad on seepärast ka rahulikud, et nad ongi kehamassilt nii suured," ütles Saks.

Kui hiidküülik aga end ohustatuna tunneb, võib ta ka hammustada või tagajalgadega lüüa. Üldjuhul peab küülik end aga korralikult üleval.

"Nad on väga korralikud – nad teevad oma häda ühte kohta, nad lähevad magama ühte kohta, nad väga palju pahandust ei tee," sõnas Saks, et vajadusel saaks küülikuid ka toas pidada. Küll aga tuleb sel juhul arvestada sellega, et karvapallid armastavad juhtmeid närida ja võivad igale poole hüpata.

"Ega muud ei olegi – söök, jook ees ja piisavalt liikumist," ütles Saks, mida tuleks hiidküülikute pidamisel meeles hoida.