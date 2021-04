Hollandi valitsus lubab Eurovisiooni toimumispaika 3500 pealtvaatajat

Hollandi valitsus andis Eurovisiooni korraldajatele loa lubada lauluvõistluse toimumispaika 3500 fänni tingimusel, et pealtvaatajad on enne andnud negatiivse koroonatesti.

3500 pealtvaatajat tähendab, et võistluse toimumispaik, Rotterdamis asuv Ahoy areen on pooltühi ja inimestel on võimalik distantsi hoida, kirjutab BBC.

Kuigi Hollandi valitsuselt on roheline tuli saadud, on nüüd Eurovisiooni korraldajate otsustada, kas publik ka päriselt saali lubatakse või ei. Täpsemad plaanid lubasid korraldajad avaldada järgnevate nädalate jooksul.

Hollandi valitsus on ka mitmete teiste suurte ürituste korraldamiseks loa andnud. Näiteks märtsis lubati 1500 inimest Amsterdamis toimuvale kontserdile, sel nädalavahetusel lubatakse aga 5000 pealtvaatajat jalgpalli maailmameistrivõistluste valiksarja mängule.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. mail ning finaal 22. mail. Eesti esineb teises poolfinaalis.