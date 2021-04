Selgusid Briti muusikaauhindade nominendid, enim nominatsioone Dua Lipal ja Arlo Parksil

11. mail antakse 41. korda välja Briti muusikaauhinnad, kus tänavu on enim nomineeritud artistideks Dua Lipa, Arlo Parks ja Joel Corry, kes on igaüks pälvinud nominatsiooni kolmes kategoorias.

Parim Briti meesartist

AJ Tracey

Headie One

J Hus

Joel Corry

Yungblud

Parim Briti naisartist

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne La Havas

Parim Briti singel

220 Kid & Gracey 'Don't Need Love'

Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith 'Rain'

Dua Lipa 'Physical'

Harry Styles 'Watermelon Sugar'

Headie One ft AJ Tracey & Stormzy 'Ain't It Different'

Joel Corry ft MNEK 'Head & Heart'

Nathan Dawe ft KSI 'Lighter'

Regard & Raye 'Secrets'

Simba ft DTG 'Rover'

Young T & Bugsey ft Headie One 'Don't Rush'

Parim Briti bänd

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix

The 1975

Young T & Bugsey

Parim Briti läbimurdeartist

Arlo Parks

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Parim rahvusvaheline bänd

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

Haim

Run The Jewels

Parim rahvusvaheline naisartist

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Parim rahvusvaheline meesartist

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd

Aasta album

Arlo Parks – 'Collapsed In Sunbeams'

Celeste – 'Not Your Muse'

Dua Lipa – 'Future Nostalgia'

J Hus – 'Big Conspiracy'

Jessie Ware – 'What's Your Pleasure'

Tänavune Briti muusikaauhindade gala lükkus kolm kuud edasi ning toimub 11. mail.