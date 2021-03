Mali missioonil käinud tõlk: kui koju jõudsin, siis lihtsalt maalisin mitu päeva järjest

Teiste hulgas paneb asju oksjonile ka Kristina Šmigun-Vähi. Näiteks jõuab oksjonile Torino 2006. aasta taliolümpia teemaline särk. "Võib-olla täpselt seda on kellelegi vaja."

End rindekunstnikuks nimetav Karl-Erik Talvet, kes paneb oksjonile oma joonistused, on ise sõjapiirkonnas käinud – üle-eelmisel aastal käis ta Scoutspataljoni koosseisus Prantsusmaa juhitud mässutõrje operatsioonil, kus ta täitis prantsuse keele tõlgi kohustusi, aga leidis kohapeal piisavalt vaba aega, et teha visandeid, mis ta oksjonile paneb.

Talvet rääkis, et ligi kuu aega enne kojutulekut tabas temagi üksust autopommirünnak, mis küll kedagi imekombel teise ilma ei saatnud. Ta märkis, et kõige suurem vigastus, mis saab tekkida pärast sellist sündmust, on see, mida väljapoole pole näha.

"See sisemine šokk. Ma võin öelda, et kui ma Mali missioonilt koju jõudsin, ma mitu päeva järjest kodus lihtsalt maalisin. Oli vaja see sisemine trauma endast välja valada."

Šmigun-Vähil selline kogemus puudub, aga ta märkis, et võistlusrindele minnes ta tundis ka alati, et ta sõdur. "Iga võistlus on elu ja surma küsimus ja tuleb endast kõik anda. Võistlusel oli alati võitja ja kaotaja, keegi õnneks surma ei saanud, aga tõesti, päris ettekujutust sõjast ei ole ja annaks jumal, et seda kunagi ei peaks ka nägema."

Talvet ütles, et ta ei ole välistanud Malisse või sarnasesse piirkonda naasmist. "Ära iial ütle iial. Järgmine kord oleksin kindlasti paremini valmistunud, sest öeldakse, et esimene missioon on alati kõige raskem."

Lisaks Šmigun-Vähi T-särgile ja Talveti visanditele lähevad oksjonile ka näiteks Trad.Attack!-i plaadid, Laura Põldvere kõrvarõngad, Gameboy Tetrise prillid, Kaido Tiituse tehtud nuga, Hendrik Sal-Salleri autogrammiga raamatud ja Anu Välba kruus.