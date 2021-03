ERR-i kanalid pühendavad Ita Everile eriprogrammi

Ita Everile pühendas peatüki teisipäevane "Ringvaade" ning kummarduse legendi ees teeb ka "Pealtnägija" ja "OP". Neljapäevases kultuurisaates "OP" saadavad juubilarile videotervitused teater Vanemuine, Ugala Teater, Eesti Draamateater, Tallinna Linnateater, Vana Baskini teater, rahvusooper Estonia ja Eesti Noorsooteater.

Igihaljad kohtumised ETV-s

"Igihaljas vaatemäng"

1. aprillil kell 12.55

Legendaarse komöödia-show sketšide peaosas on igihaljas Ita Ever. Kaasa teevad Jüri Krjukov, Urmas Kibuspuu, Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Helle-Reet Helenurm, Eneken Aksel, Ivo Eensalu, Ene Järvis, Karl Kalkun, Guido Kangur, Kaljo Kiisk, Luule Komissarov, Enn Kraam, Aare Laanemets, Marje Metsur, Mikk Mikiver, Endel Simmermann, Eero Spriit, Vello Viisimaa.

Intervjuu "Everiga ja Ever Ita"

2. aprillil kell 18.45

Näitlejanna 80. sünnipäevaks valminud intervjuus Anu Välbale läheb Ita Ever ajas tagasi, et kohtuda paljude imetlusväärsete daamidega, kellele ta on elu andnud: Izolda ja Sundströmi Ida; Toora Jookus ja Helvi Kaartna; Ether Thayer ja Claire Zachanassian; Polkovniku lesk ja Vana Teepakk. Sõna saavad ka mehed, kel on oma elus olnud õnne kohtuda Ita Everiga.

ETV2 filmi- ja teemaõhtu

ETV2 toob reedese Kinoklassika filmiõhtu raames kell 22.00 ekraanile Agatha Christie romaani ainetel valminud mängufilmi "Musträstade saladus", kus miss Marple'il (Ita Ever) tuleb lahti harutada rikka töösturi mürgitamisjuhtum. Mängufilm on valminud 1983. aastal.

Pühapäeva (4.04) teemaõhtusse on ETV2 valinud arhiivisaateid ja filme erinevatest aastakümnetest. Teemaõhtu avab kell 19.30 näitlejanna 75. sünnipäevaks valminud erisaade "Ita forEver" ja õhtule paneb südaööl punkti 1978. aastal valminud "Naine kütab sauna".

Erikava veebikanalis Jupiter

Ita Everi portreesaated viiest aastakümnest: https://jupiter.err.ee/1608153052/ita-ever-90

Valik Ita Everi kuuldemängurolle: https://jupiter.err.ee/1608158386/ita-ever-kuuldemängudes

Valik Raadioteatri helisalvestisi raadiojaamades

Vikerraadio Järjejutt: "Agatha Christie. Lehekülgi autobiograafiast"

Vikerraadio eetris 29.03.–2.04. kell 11.30, kordus 22.30

Sellised tegelased nagu Hercule Poirot või miss Marple ei vaja pikemat tutvustamist – nende juhtumised on pakkunud meile põnevust läbi paljude aastakümnete. Kuid seiklusrikas on olnud ka nende looja Agatha Christie (1890–1976) isiklik elu. Järjejutuna kõlavad katkendid tema autobiograafiast, loeb Ita Ever. Salvestatud Raadioteatris 1996. aastal.

Luuleruum

Vikerraadios 31. märtsil kell 23.00

Ita Ever loeb Minni Nurme luuletusi. Luulekava koostas Külliki Valdma. Helisalvestatud 1977. aastal

Kuuldemäng: Nataša Tanska "Inglise keele tund"

Vikerraadios 3. aprillil kell 19.05

Inglise keele eratunnis keerlevad kärsitul tüdrukul keerlevad peas igasugused mõtted, tema tähelepanu kipub hajuma. Ühel hetkel hakkab inglise keele õpetaja taipama, et tüdruku lobisemise taga peitub midagi olulist, võib-olla isegi traagilist ... Osades: Õpetajanna – Ita Ever. Terezka – Kadri Soova. Salvestatud Raadioteatris 1990. aastal.

Kuuldemäng: Henrik Ibsen "Metspart"

Klassikaraadios 4. aprillil kell 15.05

Kui Ekdalite külaliseks saabub noorhärra Werle, pöördub rahulik perekonnaelu pahupidi. Kõige tundlikumalt reageerib külalise kummalistele mõtetele nooruke Hedvig, keda mängib näitleja Ita Ever.

Kumb on inimesele olulisem, kumb ohtlikum: eluvale või jäik kompromissitus?

Osades: Gina Ekdal – Aino Talvi. Hjalmar Ekdal – Olev Eskola. Hedvig - Ita Ever. Vana Ekdal – Ants Lauter. Gregers Werle – Rudolf Nuude. Suurärimees Werle – Olev Tinn. Doktor Relling – Valdeko Ratassepp. Proua Sorby – Silvia Laidla. Salvestatud Raadioteatris 1959. aastal.

Klassikaraadio Jutujärg: Katharine Hepburn "Minu elu lood"

Klassikaraadios 5.--9. aprillil kell 16.30

Katkendeid näitleja Katharine Hepburni (1907–2003) autobiograafiast loeb Ita Ever. Helisalvestatud 1994. aastal.