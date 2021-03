Uus Amy Winehouse'i dokumentaal näitab lauljat uuest küljest

Dokumentaal "Amy Winehouse: 10 Years On" märgib kümne aasta möödumist laulja surmast ning filmis jagavad meenutusi tema lähedased, näidates lauljat uuest küljest.

BBC Two ja BBC Music dokumentaali eesmärk on õppida Winehouse'i ja tema elu senisest paremini tundma läbi inimeste, kellega ta oli oma eluajal kõige lähedasem. Filmi tegijate sõnul näitab see aspekte Winehouse'i elust, mida avalikkus veel ei tea.

Eelkõige räägitakse Winehouse'i lugu tema ema Janise perspektiivist, mis "erineb varasematest lugudest, mida meile räägitud". "Ma tunnen, et maailm ei tundnud päris-Amy't, sellist, kelle mina üles kasvatasin," ütles Janis. "Mul on hea meel, et saan rääkida tema juurtest ja anda sissevaate päris-Amy ellu."

Dokumentaalis räägivad ka teised pereliikmed ja sõbrad. Filmi kirjeldatakse kui Winehouse'ile lähedaste naiste tõlgendust tema elust, armastustest ja pärandist.

"Amy oli tõeline muusikaline ikoon ja me ei saaks olla uhkemad, et saame tema lähedaste abiga kümme aastat peale tema surma tema lugu veelgi rohkem avada," ütles filmi üks produtsente Dov Freedman.