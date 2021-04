1. aprillil tähistab oma 90. sünnipäeva armastatud näitleja Ita Ever. Panime sel puhul kokku galerii Everist ja tema meeldejäävatest rollidest nii teatrilaval kui ka ekraanil.

1931. aastal Paides sündinud teatrilavade legend Ita Ever, kodanikunimega Ilse Ever on aastate jooksul teinud lugematul hulgal rolle ja astunud üles ka ETV telelavastustes ja -filmides.