Ita Ever 90 | Vaata vahvamaid intervjuusid ja ülesastumisi ETV eetris

1. aprillil tähistab armastatud näitleja Ita Ever oma 90. sünnipäeva. Otsisime ERR-i põhjatust arhiivist välja meeleolukad hetked koos Ita Everiga.

Intervjuu Margus Saarele saates "Lennud unes ja ilmsi" 2013

"Tarmo album: Ita Ever" 1995

Tarmo Pihlapi külaliseks on Ita Ever, keda kuulete ka laulmas.

"Igihaljas vaatemäng" 1981

Legendaarse komöödia-show sketšide peaosas on igihaljas Ita Ever ja kaasa teevad Jüri Krjukov, Urmas Kibuspuu, Anne Paluver, Jaanus Orgulas, Helle-Reet Helenurm jpt.

"Tujurikkuja" 2012

"Estraaditähestik: Ita Ever" 1979

"Everiga ja Ever Ita" 2011