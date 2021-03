Mihkel Mattisen läks keskkooli muusikaõpetajaks

Helilooja ja muusik Mihkel Mattisen rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et on suundunud Kadrina keskkooli muusikaõpetajaks.

"Kadrina keskkoolis annan 10.-12. klassidele muusikatunde," rääkis Mattisen. "Kui Kadrina keskkoolist pöörduti minu poole, et ma läheks õpetama, siis mu esimene soov oli õpilastega kohtuda ja tunnetada ühist vibe'i ja vaadata, kuidas me sobime. Meil algusest peale klikkas. Julgen väita, et kõik õpilased, kellega kokku puutunud olen, pole kindlasti mitte jubedad."

"Mis puudutab õpetamist - kuna tulen klassikalise muusika koolist ja valdkonnast, siis klassikalise muusika puhul on tavaline, et kontserte andvad pianistid, kes tegelevad aktiivselt muusikuna, ühtlasi ka õpetavad, see pole mingi haruldus," ütles Mattisen.

Varasemalt Mattisen õpetaja pole olnud, kuigi koolis sai pedagoogikat õpitud küll. Loengute andmise kogemust jagub Mattisenil siiski küllaga. "Olen käinud mööda Eestimaa koole andmas loeng-kontserte, kus mängin õpilastele muusikat ja räägin - vähemalt omast arust - tähtsatest asjadest."

Sellise ettepaneku tegi Eesti Kontsert talle juba 15 aastat tagasi, nüüdseks on ta selliseid tunde teinud juba sadu. "See tundus huvitav mõte ja mulle hakkas see nii meeldima, et olengi jäänud käima. Alguses tegin üksi, aga olen käinud ka Birgitiga, Tanjaga ja Elina Nechayevaga."

Nechayevaga on nad noortele rääkinud nii ooperiaariatest, muusikalivaldkonnast ja paljust muust, muidugi on esitatud ka Nechayeva suursugust eurologu "La forza". "Eks nende asjadega on nii, et tuleb õpilastele rääkida olulistest asjadest, et nende muusikalist silmaringi laiendada," tõdes Mattisen. "Tuleb olla mitmekesine ja leida balanss, et neil ei hakkaks igav ja siis loodetavasti saavad nad uusi tarkusi."