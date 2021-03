"Täna 30 aastat tagasi" | Suur hinnatõus toidupoodides järjekordi ei lühendanud

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad saates "Täna 30 aastat tagasi" need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

27. märtsil 1991 andis Edgar Savisaare valitsus välja määruse hindade ja tariifide reguleerimise korra kohta. Reguleerimine tähendas, et 2. aprillil tõusid hinnad nii, et pakk piima maksaks tänase päevaga võrreldes 80 sendi asemel kaks eurot, mobiiltelefon 400 euro asemel aga 940 eurot. Inimeste palgad jäid aga samaks.

Kaupluse ABC-3 müüja Maarika Haavik meenutas, et kuigi hinnad tõusid, ei kadunud järjekorrad poodidest kuhugi.

"Inimesed, kes ei saanud asju enne hinnatõusu osta, ostsid ikkagi. Mitte küll massiliselt, aga kellel vaja oli, see ostis ikkagi," tõdes Haavik ja lisas, et hommikuti oli järjekorras umbes 50 inimest.

"Kui näiteks lahtise või müük oli, siis me ei julgenud ju poes sees lahtist võid müüa. Enne kaalusime kõik ära, lõikasime tükkideks ja siis müük käis ukse taga tegelikult. Kaks inimest olid eraldi lauaga ukse taga ja müüsid võid, sest muidu oleks pood olnud nii umbes, et ei oleks üldse aru saanud, mis toimub," rääkis Haavik.

Samas oli hinnatõusu mõju siiski märgata ja raha tuli hoolikamalt lugema hakata.

"Me ei ostnud endale enam riideid – õnneks oli kõik juba enam-vähem olemas ka, aga jätsid lihtsalt riided ja kõik muu ostmata, peaasi, et ikkagi nälg päris majja ei tuleks," meenutas Haavik ja lisas, et kuigi inimesed olid hinnatõusu ja kaupade defitsiidi peale vihased, suudeti siiski ka rõõmsaid mõtteid mõelda.

"Mina mäletan, et kui olid meie pere kokkutulekud või kogunemised, siis ikka räägiti rohkem oma asjadest ja perest ja rõõmust ja muust sellisest. Väga poliitilisi teemasid ei puudutatudki," sõnas Haavik.

