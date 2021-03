Toomas Kirss: Ita Everiga võib luurele minna küll

Veesaar meenutas, et lavaka esimesel kursusel said nad koduse ülesande mõnda näitlejat portreteerida ning ta teadis kohe, et soovib kodutöö jaoks Everit intervjueerida. Draamateatris viibides hüppaski ta Everile ligi ja selgitas, milles asi.

"Ta tegi nägusid ja ütles et nojah, teeme siis ära selle loo," meenutas Veesaar ja lisas, et kirjutis on tal siiamaani alles.

Hiljem said nad lavastuses "Tagahoovis" ka koos lava jagada. Veesaar meenutas, et Ever oli alguses väga abivalmis ja toetav, ent kui nägi, et Veesaar juba rolliga hästi hakkama saab, hakkas ka rohkem vimkasid tegema.

"Ta on nii usutav igas rollis. Ma jään kõike uskuma, mida ta teeb," kommenteeris Veesaar Everi näitlejameisterlikkust.

Toomas Kirss tegi Everiga viimati koostööd aga filmi "Salmonid. 25 aastat hiljem" juures. Just Everiga stseenid said Kirsi sõnul kõige kiiremini purki.

"Super vorm, täitsa uskumatu," sõnas ta ja lisas, et Ever suhtub alati oma rollidesse täie tõsidusega.

"Ta on armas inimene. Ta on inimesena soe ja vaata, nagu öeldakse, et ega igaühega ei lähe luurele eksju, aga tema on see inimene, kellega luurele võib alati minna, kui on sõda," ütles Kirss.