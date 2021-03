Vastseliina naised päästavad toitu poodide prügikasti sattumast

Toidupäästmise projektiga alustas Kairi Orav, kes sai inspiratsiooni Anna Hintsi dokumentaalfilmist "Homme saabub paradiis", vahendas "Ringvaade". Esialgu plaanis Orav poes üle jäänud toidu loomadele viia, ent kaup oli nii hea, et loomadele seda anda ei raatsinudki ja peagi saigi toidupäästmisest igapäevane ettevõtmine, millega liitusid ka teised.

Nüüd on naistel paika pandud graafik, mille alusel nad kordamööda Võrus toidu järel käivad. Toit, mis muidu ära visataks, leiab tee aga kööki, kus naised üheskoos süüa teevad. Lisaks sellele, et enda kõht saab täis, jagub valmistatud rooga alati ka teistele vallaelanikele. Samuti jagatakse neile ka neid toiduaineid, mis päästeroa sisse ei mahtunud, kuid mis siiski prügikastist päästetud said. Toiduainete värskuse pärast päästjate sõnul muretsema ei pea – enamasti on need väga maitsvad ja täiesti värsked.

"Need on kõige paremad puuviljad, mis ma Eestist saanud olen," ütles Eduna Csüllog, et just poe jaoks enam mittesobivad puuviljad on kõige mahlasemad.

Ka režissöör Anna Hints lööb tihti toidupäästmise projektis kaasa. Ta tõdes, et osa poejuhatajaid on lahkelt nõus viskamisele mineva toidu ära andma, ent on ka neid, kes vabandusi otsima hakkavad. Hintsi sõnul tähendab toidu ära andmine poele tihti rohkem sahkerdamist ja sellega ei viitsita tegeleda. Samuti kardetakse, et äkki mõni jääb toitu süües haigeks või hakkavad toidupäästjad hoopis saadud toidu pealt raha teenima.

"Toidu raiskamine on meeletu probleem ja see on igas mõttes ebaeetiline," tõdes Hints, miks on vajalik toidu päästmisega tegeleda.