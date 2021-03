Uues "Thori" filmis teeb kaasa ka Russel Crowe

Marveli uue filmi "Thor: Love and Thunder" näitlejate nimekiri täienes Russel Crowi nimega, kes teeb filmis salapärase rolli.

Filmistuudio soovis, et Crowe'i osalemine oleks filmi vaatajatele üllatus, ent hiljuti jõudsid meediasse pildid, kus Crowe'i ja teisi filmistaare koos Austraalias nähti. Marveli esindaja kinnitas siis, et Crowe teeb uues "Thori" filmis kaasa küll, ent näitleja täpne roll otsustati siiski üllatuseks jätta, kirjutab Deadline.

Filmis teevad kaasa ka mitmed teised kuulsad näitlejad nagu näiteks Chris Hemsworth, Natalie Portman ja Christian Bale.

Taika Waititi film "Thor: Love and Thunder" on järg 2017. aasta filmile "Thor: Ragnarok", millele eelnesid ka filmid "Thor" (2011) ja "Thor: The Dark World" (2013).

"Thor: Love and Thunder" jõuab kinodesse 6. mail 2022.