Islandi eurolauljad said videoks inspiratsiooni "Power Rangersi" kangelastelt

Islandit tänavu Eurovisioonil esindavad New Daði ja Gagnamagnið said oma võistlusloo videoks inspiratsiooni "Koletismuundujate" ja "Käpapatrulli" tegelastelt.

"Tahtsin seda videot teha juba ammu, kuid tundus, et mul polnud kunagi kõiki õigeid vahendeid," rääkis Daði eurovision.tv lehele. "See sai palju inspiratsiooni vanadest Jaapani koletistefilmidest, "Power Rangersi" ja veidi ka "Paw Patroli" filmidest."

Laulja kinnitas, et ei saaks olla laulule "10 Years" valminud videoga rohkem rahul. "Ma teadsin, milline video tuleb juba enne, kui alustasin laulu kirjutamist. Nii et minu jaoks on praegu tegemist tõelise laulu avaldamisega, vähemalt viisil nagu ma tahtsin, et see lugu avalduks."

Võistluslaul "10 Years" on pühendatud Daði abikaasale Arny Fjola Asmundsdottirile, kellega nad on juba kümme aastat koos olnud.

Laulja sõnul on tegemist kollektiivi Gagnamagnið kolmanda ja viimase lauluga ning ta on kindel, et selle bändi triloogia on nüüd oma lõpu leidnud.