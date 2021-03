Ilmus muusikavideo Liis Lemsalu ja Stefani loole "Doomino"

Kui seni on saanud iga kuulaja mõelda, mida lugu tema jaoks tähendab, siis nüüd lisavad lauljad loole oma pildikeele.

"See video on kindlasti midagi teistsugust ja mul on väga hea meel, et terve tiim tuli kaasa minu esialgse mõttega kasutada nn erinevate tubade kontseptsiooni. Terve video idee kerkis tegelikult ühest lausest, mida kuuleb loo vältel üsna mitu korda: "on see unes või on ilmsi?". Unenägude maailm on üks väga huvitav koht meie alateadvuses, mis tekitab omakorda ka väga mitmeid küsimusi," rääkis Lemsalu video tekkeloo.

Video produtsendi Merliin Vellendi sõnul on video oma loomuselt humoorika alatooniga, mille sisse on mässitud kübeke sürrealismi.

"Siin eksisteerivad koos nii loogilisus kui ka ebaloogilisus – kindlasti oleme me kõik näinud unenägusid, mille puhul me kohe ei taipagi, kas see võis juhtuda päriselt või mitte. Nii on ka video puhul oluline, et iga inimene saab lõpuks ise toimunust omad järeldused teha ja otsustada, millistes reaalsustes Liis ja Stefan seiklevad."

Stefan rõõmustas uue väga professionaalse tiimiga koostöötamise kogemuse üle. "Filmimine oli väga hästi korraldatud ning samas ülimalt lõbus. Ettevalmistused olid tehtud niivõrd korralikult, et kõik sujus nagu iseenesest. Ja mis eriti ennekuulmatu – me lõpetasime enne ametlikku lõpuaega."

Ta tõdes, et kuna videos tuli mängida erinevaid rolle, siis ma alguses ta väga kartis, et ei saa näitlemisega hakkama. "Õhkkond oli väga soe ja toetav, seega tuli näitlemine kuidagi iseenesest loomulikult ja lihtsalt välja. Sain end erinevas karakterites välja elada.

Stefan lisas, et kui tema isa videot nägi siis ütles, et 20ndate stiil sobib talle, aga muretses natukene ühe osa pärast, millest armeenlased võivad valesti aru saada. "Aga ma rahustasin teda, et ma ju näitlen ja need on rollid. Meil igatahes oli väga tore, oleme lõpptulemusega väga rahul ning ma loodan, et see meeldib samamoodi ka vaatajatele."

Muusikavideo sündis koostöös produktsioonifirmaga VAAS. Režissöör Robert Parelo oli võtteplatsil samaaegselt nii režissööri kui operaatori rollis.

"Video idee oli näitekunsti poole pealt parajalt ambitsioonikas, aga ma ei kahelnud sekundikski, et nad ei ole võimelised seda ideed toimima panema. Kogu ideearenduse protsessis olid kõik pooled alati täiega teemas sees ning tekkis hea energia ja klapp, mis kindlasti selle video valmimisele kõvasti kaasa aitas."

Parelo lisas, et kohati oli see võte üks keerulisemate seast – 17 tundi, kolm lokatsiooni ja neli erinevat keskkonda, aga teisalt üks kõige parema mineku ja meeleoluga filmimisi tänu nii ägedale meeskonnale.

"Minupoolset juhendamist artistid võtteplatsil liiga palju ei vajanud ehk sain rohkem keskenduda ilusa videopildi loomisele ning heade emotsioonide püüdmisele. Mõlema artisti poolt suurepärane ümberkehastusvõime ja hea huumoritaju – lihtne on andekate inimestega koostööd teha ning tulemus räägib enda eest," lisas Parelo.

"Võttepäev oli küll väga pikk, kuid samas ka väga värskendav. Erinevate karakterite mängimine andis meile üpris palju loomingulist vabadust, mis omakorda hoidis meil terve võttepäeva ajal energiat üleval. Loodan, et see video toob teie argipäeva veidi positiivsust ja ka tuletab meelde üksikasja, et ennast ei tasu siin elus alati liiga tõsiselt võtta," lisas Lemsalu.