Veebikanalis Jupiter näeb nüüd "Babülon-Berliini" teist hooaega

Veebruaris tõi ERR-i voogedastusplatvorm jupiter.err.ee vaatajate ette "Babülon-Berliini" esimese hooaja, nüüd on veebikanalis lisandunud ka sarja teine hooaeg. ERR on omandanud õigused ka kolmandale hooaja näitamiseks, vaatajate ette jõuab see mõne kuu pärast.

2017. aastal esilinastanud "Babülon-Berliin" on läbi aegade kalleim Saksa teleseriaal, mille tegevuspaik on 1920. aastate Berliin. Muutlikel aegadel keeb Berliinis elu nii tänavatel kui ka põranda-alustes paikades, sealseid kriminaalseid sündmuseid asub uurima Kölnist pealinna saadetud Gereon Rath, keda kehastab Volker Bruch.

Sarja esimene ja teine hooaeg moodustavad ühe tervikloo, kokku on Jupiteri lehel hetkel üleval kõik sarja esimesed 16 osa. Teine hooaeg algab Vene revolutsionääri tapmise uurimisega, aga toob kaasa ka mitmeid pöördelise sündmusi peategelaste eludes.

"Babülon-Berliini" on loonud Tom Tykwer, Achim von Borries and Hendrik Handloegten. Stsenaarium põhineb Saksa kirjaniku Volker Kutscheri krimiromaanidel.