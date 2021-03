Noor arstitudeng õpetab Tiktokis inimestele fakte koroonaviirusest

Paari nädalaga on Jakovleva saanud Tiktoki äppis juurde 12,000 jälgijat, kes vaatavad tema videosid. Ta õppis gümnaasiumis meditsiinisuunal ja nüüd tudeerib Tartus arstiteaduse osakonnas. Mõte meditsiiniteemalisi videoid tegema hakata tekkis tal, kui nägi, kuidas koroonaajal inimesed segaduses on. "Olin üllatunud, et mõned inimesed ikka mõtlevad, et koroonaviirust ei eksisteeri ja et see on inimese poolt tehtud haigus."

Lühikeste videote jaoks teeb neiu siiski palju eeltööd. "Ma ei tee suvaliselt, istun arvutis, mõtlen, vaatan, et see oleks tõeline info," rääkis Jakovleva. Palju saab ta kommentaarides videote ja info eest tänusõnu. "Üks tüdruk kirjutas mulle, et tänu mu videotele hakkas tema vend maski kandma," rääkis ta. "See oli väga südantsoojendav ja loodan, et äkki hakkab keegi veel tänu mulle maski kandma."

Samas on palju ka negatiivseid kommentaare ja laimu. "Mõned on lihtsalt õudsed kommentaarid, mida ma ei saa isegi välja öelda," rääkis ta ja lisas, et palju peab ta tegelemajust maskivastaste inimestega. "See hoolimatus, kui tehakse ketti ja seisavad ja sõidetakse autodega Eesti vabaks ja seistakse ilma maskita... Ja nad ei saa aru, kuidas nad teisi mõjutavad. Võib-olla nende pärast on keegi intensiivravis ja hingamisaparaadi all."

"Mõnikord istun ja mõtlen, et ma olen sellest juba 100 000 korda rääkinud, aga tekib mingi hasart ja tahan vastata," rääkis Jakovleva maskivastaste inimeste kommentaaridest. "Mulle lihtsalt meeldib vaielda ja kui inimene vaidleb vastu, siis mingil hetkel pole tal argumente ja siis ta lihtsalt solvab mind või ei vasta üldse."

Üsna pea on noorel arstitudengil plaanis ka haiglasse appi minna. "Meile kõikidele anti võimalus haiglasse minna ja pakuti isegi ainepunkte selle eest, aga ma ei tahtnud praegu minna, sest olen ühe doosiga vaktsineeritud. Kui saan teise doosi, siis lähen ka haiglasse appi," lubas Jakovleva.