Eurovisioonil kõrgeima soengu rekordit hoidev Jedward ajas juuksed maha

Kaksikud tegid teinteisele uue soengu Iirimaa telesaates "The Late Late Show", kirjutab wiwibloggs.

"Meil on see soeng olnud juba üle kümne aasta. Ma arvan, et kui ei oleks olnud seda soengut, poleks me täna siin," sõnas Edward ja innustas ka teisi vähihaigete toetuseks annetama.

