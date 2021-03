Uue singli avaldanud Aprillo: elu on liiga lühike, et mitte mängida oma peas kõlavat muusikat

"Miks ma Aprilloks hakkasin, oligi seesama tõdemus, et elu on liiga lühike, et mitte mängida seda muusikat, mis mu peas kõlab ja ma tõesti seda saundi olen otsinud pikka aega ja iga looga natuke arenen," rääkis Merivoo-Parro R2 hommikuprogrammis.

Uue singli puhul pidas Aprillo oluliseks seda, et see kõlaks teistmoodi kui ülejäänud lood.

"Ma olen see laulja ja laulukirjutaja, kellel tekib kriitiline mass ja siis ühel hetkel tuleb lugu. Ma ei ole see, kes istub maha ja hakkab sõnu kirjutama ja harmooniat mängima – nii ma ei tee," ütles ta ja lisas, et tihti tunneb ta, et muusikatuhin tuleb peale just kelleltki laenatud pille mängides.

"Tänapäeval ma vaatan, et popartistiks olemine on nooruse lahutamatu osa, väga eluterve osa. Inimesed on enda saatuse sepad ka artisti rollis olles. Selline võimestatud noorsugu toob, ma arvan, muusikale ainult head," ütles Merivoo-Parro.